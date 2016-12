Nazionale, Barzagli: "Lascio dopo gli Europei"

"Lascerò la Nazionale dopo l'Europeo". Andrea Barzagli , pilastro della difesa azzurra e della Juventus, annuncia che quello in Francia del prossimo giugno sarà il suo passo d'addio: "E' giusto lasciare spazio ai più giovani". Barzagli, 34 anni, ha totalizzato 52 presenze con la maglia dell'Italia. Al momento è al 42esimo posto in questa speciale classifica, al pari di Marchisio e Rosetta e a -1 da Giuseppe Meazza .

Barzagli ha esordito in Nazionale il 17 novembre 2004, nell'amichevole contro la Finlandia, sotto la prima gestione di Marcello Lippi. E' entrato stabilmente nel giro azzurro a partire dai Mondiali vinti in Germania nel 2006, in cui totalizzò due presenze, agli ottavi con l'Australia e ai quarti con l'Ucraina. Agli Europei invece non è andato al di là del secondo posto nel 2012. Il difensore toscano si augura dunque di poter chiudere in bellezza nell'estate del prossimo anno.