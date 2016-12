Nazionale, Balotelli e Ogbonna lasciano il ritiro

13:58 - E' già finita l'avventura del rientro in azzurro dopo il disastroso mondiale per Mario Balotelli. L'attaccante del Liverpool lascia il ritiro della nazionale per la sfida di domenica sera a San Siro con la Croazia per un affaticamento muscolare con lieve pubalgia. Torna a casa anche lo juventino Angelo Ogbonna, alle prese con un sovraccarico al bicipite femorale sinistro, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento.

LA FORMAZIONE DELL'ITALIA