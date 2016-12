Nazionale, Acerbi: "L'esordio mi ha fatto maturare molto, spero di tornare in azzurro" 

16:51 - Il giorno dopo il suo esordio in Nazionale, Francesco Acerbi ha parlato della sue esperienze dopo il tumore. "Spero ci sia un seguito in azzurro -ha detto il difensore del Sassuolo- credo di aver fatto bene. Dopo questa possibilità che ho avuto guardo tutto da un'altra prospettiva, cerco di migliorare giorno per giorno. Mi guardo dentro e cerco di capire dove voglio arrivare. Prima ragionavo più da ragazzino e non guardavo a fondo ciò che avevo davanti".

Intervistato a Radio Crc Acerbi ha parlato anche della sua squadra di club: ''Nel Sassuolo abbiamo ottimi elementi, puntiamo alla salvezza e non guardiamo molto in là. Abbiamo un bel gruppo e possiamo farcela''. Acerbi ha poi fatto gli auguri a Lorenzo Insigne: ''Faccio un grande in bocca al lupo ad Insigne, dopo infortuni lunghi in cui sei lontano dal campo pensi tanto ma sono sicuro che Lorenzo abbia tanta voglia di ricominciare. Quando guarirà ritornerà più forte di prima. Il Napoli? Se continua su questa scia è devastante, ha qualità e brillantezza e sicuramente può lottare per lo scudetto. Il Napoli è una grande squadra e chiunque vorrebbe giocarci", ha concluso.