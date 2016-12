Nasri pizzicato a Parigi con Lindsay Lohan

18:33 - Un gossip francese infiamma la Premier. Il settimanale "Public" ha pizzicato Samir Nasri e Lindsay Lohan a Parigi, innescando indiscrezioni piccanti sul rapporto tra il calciatore del City e la conturbante attrice. Solo una notte di eccessi e divertimenti o tra i due è scoccato il colpo di fulmine? Di sicuro la coppia se l'è spassata al "Rasputin". Nasri e Lindsay sono stati visti infatti ballare, bere e flirtare fino all'alba.

Tutto è successo sabato scorso, quando nella "Ville Lumier" andava in scena la settimana della moda e la Premier League osservava invece un weekend di riposo. Nasri e la Lohan sono stati avvistati insieme al "Rasputin" in atteggiamenti molto "intimi". Cosa sia successo al termine della festa non è dato saperlo. Sulla vicenda però è subito intervenuta la fidanzata del calciatore del City, Anara Atanes. "Queste foto non mi preoccupano per nulla. Ho presentato io Lindsay a Samir. - ha scritto la ragazza su Twitter -. Spero che la rivista chiarisca tutto, ci ha già provato con me la scorsa estate. Lei è una mia amica".