Nasri fuori altri tre mesi, la Juventus si tira indietro

L'anno di Samir Nasri è già finito. L'infortunio del trequartista francese del Manchester City rimediato a fine ottobre contro il Bournemouth è più grave del previsto ed è stato lo stesso Nasri ad annunciare la lesione muscolare che lo terrà fuori altri tre mesi. Una brutta botta per il City in chiave Premier e Champions, ma anche per la Juventus che sul francese aveva messo gli occhi in vista del mercato di gennaio.