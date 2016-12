Nasri e la regola hot di Guardiola: "Sesso solo prima di mezzanotte"

La scintilla tra i due non è mai scoccata, tanto che Nasri ha deciso di cambiare aria proprio all'ultimo giorno di calciomercato, firmando per il Siviglia. Un rapporto subito in salita, visto che Guardiola a lungo lo ha fatto allenare a parte perché lo riteneva sovrappeso. "Quando è arrivato mi disse che dovevo pesare 76kg. Io non avevo quel peso dai tempi del Marsiglia, perchè in Premier c'è un programma di rafforzamento muscolare. Lui invece vuole giocatori più magri - ha raccontato Nasri - Io mi presentai con quattro chili in più di quelli che avrei dovuto avere e per questo lui mi bocciò. Se ne hai 2,5 in più Guardiola non ti fa allenare con il gruppo".



Le regole ferree di Guardiola sconfinano anche nella vita privata dei calciatori. "Il pensiero di Guardiola riguardo al sesso è indicativo: chi vuol avere un rapporto sessuale, deve farlo prima di mezzanotte perché aiuta a dormire bene - ha proseguito il talento francese -. Mi ha detto di averlo consigliato anche a Messi, che da lì in poi non si infortunò più a livello muscolare. E pure con Lewandowski, a un certo punto messo in panchina per fargli capire certe cose".