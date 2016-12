Un semplice rinvio con le mani che si trasforma in incredibile e spassoso autogol. Protagonista Sammy Ndjock, 26enne portiere camerunese del Minnesota United, formazione che milita nel campionato NASL. Al 26' dell'amichevole contro il Bournemouth, sul risultato di 1-0 per gli inglesi, il numero 1 ha incredibilmente gettato in porta un comodo rinvio con le mani. A nulla sono valsi i suoi tentativi di rimediare. Il video della papera ha già invaso il web.