NASL, Honda "sfida" Nesta: tra gli investitori per un club a San Diego

Non sarebbe una novità per l'iconico trequartista giapponese, che in California ha già investito buona parte delle sue attività extracalcistiche. Proprio a San Diego c'è la sede della Honda Estilo Co. Ltd, società che gestisce atleti, programmi di calcio giovanile e che possiede una squadra di calcio in Austria, con cui ha organizzato il primo camp americano lanciando il Soltilo FC Los Angeles. Ma l'ambizione del milanista è conosciuta e punta ad altro.



A rivelare le intenzioni di costruire una società calcistica nella bellissima città al confine col Messico - come riporta MLSsoccerItalia.com - ci ha pensato l'attaccante dello Shanghai Shenhua, Demba Ba: "Io e un gruppo di investitori, tra cui diversi giocatori, stiamo lavorando per creare una squadra a San Diego - ha rivelato l'ex Chelsea durante l'NSCAA Coaches Convention -. Lavoriamo con la Club Nine e siamo vicini ad acquistare la licenza per la NASL". Tra i giocatori interessati proprio Keisuke Honda, coinvolto anche in un progetto parallelo per portare una squadra in USL, e la stella del Chelsea, Eden Hazard: "Siamo molto amici ed è molto interessato al progetto. Mi chiede spesso informazioni".



Se tutto procederà senza intoppi, entro marzo il progetto di portare la NASL a San Diego sarà presentato ufficialmente, per poi vedere la luce nel 2018. Magari con Keisuke Honda nei paraggi, a Los Angeles con la maglia dei Galaxy o del LAFC che esordirà in MLS proprio nella prossima stagione. Difficile vedere il milanista in campo nella NASL, la Division 2 americana in cui giocano il Miami FC allenato da Alessandro Nesta e i New York Cosmos.