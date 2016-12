Napoli, Zuniga: "Finalmente sono tornato!" 

13:44 - "Grazie al professor Castellacci ed a tutti quelli che mi sono stati vicino. Finalmente sono tornato". Questo il messaggio che, via Instagram, Camilo Zuniga ha voluto consegnare a tutti i tifosi del Napoli. Il laterale colombiano, da tempo fermo per il cronico problema al ginocchio che nelle ultime due stagioni lo ha costretto a lunghissimi stop, è finalmente guarito, pronto a tornare in campo e dare una mano in questo delicato finale di stagione.

Fondamentale, in questo recupero, l'assistenza del dottor Castellacci, medico della nazionale, e del collega colombiano Ochoa. In definitiva la cura con cellule staminali ha finalmente risolto il problema alle cartilagini che ha rovinato le ultime due stagioni napoletane di Zuniga. Il colombiano è così finalmente a disposizione di Benitez: utile per lo sprint dei prossimi due mesi e mezzo tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.