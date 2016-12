Napoli, Zapata replica a Pinilla: con l'Atalanta è 1-1 

10:01 - Ancora una volta ci pensa Zapata: un gol del colombiano arrivato all'89esimo ha permesso al Napoli di pareggiare 1-1 con l'Atalanta, evitando una sconfitta casalinga pesantissima. Dopo un primo tempo con una sola occasione per gli azzurri vanificata dal salvataggio di Denis su Britos, l'Atalanta - in inferiorità numerica per l'espulsione di Gomez - passa con Pinilla al 72esimo (gol viziato da fallo su Henrique). Poi la testa di Zapata per il pari.

LA PARTITA

Lento e prevedibile il Napoli. Ben messa in campo l'Atalanta. Compattezza e ripartenze. Ne consegue un primo tempo in cui il salvataggio di Denis sul colpo di testa di Britos dopo sei minuti è solo una promessa di spettacolo che va puntualmente disattesa. Non mancano le giocate individuali, il gesto estemporaneo, l'acuto del singolo, latita però il gioco corale nella squadra di Benitez: Inler e David Lopez si preoccupano più della fase di interdizione che non della riproposizione veloce capace di innescare la batteria di trequartisti a sostegno di Higuain.



Il recupero palla è lento e l'Atalanta ha modo e tempo per assestarsi davanti a Sportiello, contenere e ripartire, sfondando soprattutto a destra dove la velocità di Zappacosta mette in difficoltà Britos. Tutto questo, sia chiaro, senza che Andujar debba prodursi in interventi particolari: la sola occasione, colossale, per i bergamaschi capita in maniera fortuita a Gomez con una palla sporca che arriva sui piedi dell'argentino che solo davanti al portiere azzurro spara però alto. Un equilibrio al ribasso che i tentativi dalla distanza di Callejon e Gabbiadini non intaccano e per rivedere un intervento di Sportiello si deve così arrivare al 43esimo quando Higuain si libera al limite dell'area con un dribbling secco e scarica una botta che l'estremo atalantino respinge coi pugni.



Intervento di routine, ben diverso da quello che deve invece sfoderare subito a inizio ripresa, ancora su Higuain. Il Napoli parte insomma forte e la possibile svolta sembra arrivare al 55esimo quando Gomez si prende il secondo giallo - fallo su Callejon che Calvarese sanziona in maniera sin troppo severa - e l'Atalanta resta in dieci. Una bella punizione di Gabbiadini e un palo colpito da De Guzman danno sostanza a un forcing crescente, Benitez cerca freschezza con Mertens per Callejon, Reja replica con Baselli per Moralez e Pinlla per Denis. Mossa quest'ultima che dà immediatamente i frutti sperati, perché proprio il cileno, in campo da 120 secondi trova la rete che gela il San Paolo. Rete però viziata da un chiaro fallo su Henrique, contatto che Calvarese non vede infiammando inevitabilmente un ambiente già surriscaldato.



Benitez inserisce Hamsik per Gabbiadini, poi Zapata per Lopez, passa a un 4-2-4 iperoffensivo e nel tutto per tutto finale è proprio lo slovacco a pescare il colombiano in area per il pareggio azzurro. Da qui, siamo all'89esimo, altri sei minuti di forcing con l'Atalanta ripiegata a difendersi, Benitez espulso per proteste e la rabbia del San Paolo pronta a esplodere al fischio finale. Fischi per tutti, per un Napoli sempre più lontano dalla zona Champions e per l'arbitro Calvarese duramente contestato a fine partita da tutti gli azzurri.

LE PAGELLE

Zapata 7: entra e segna. Ormai un consuetudine. Una certezza.

Pinilla 7: centoventi secondi e subito in rete. Rete viziata in partenza da un chiaro fallo su Henrique ma questo è affare di Calvarese: lui fa il suo e lo fa al meglio.

Sportiello 6.5: puntuale su Higuain, reattivo tra i pali, meno nelle uscite, ma prezioso nel difendere il risultato. Incolpevole sul gol di Zapata.

Callejon 5: anonimo, spaesato, fuori giri e fuori partita.

Denis 6: voto per lo sbattimento. Stavolta non segna alla sua ex squadra ma l'impegno e la dedizione non sono mancate.

Hamsik 6: il capitano si siede in panchina e si fa trovare pronto alla chiamata.

Gomez 5: sbaglia un gol fatto e si fa espellere ingenuamente. Bocciato



IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 1-1

Napoli (4-2-3-1): Andujar 6; Maggio 5.5, Henrique 5, Koulibaly 6, Britos 5.5; Inler 6, Lopez 5.5 (34' st Zapata 7); Callejon 5 (20' st Mertens 5.5), Gabbiadini 6 (25' st Hamsik 6), De Guzman 6; Higuain 6. A disp.: Rafael, Colombo, Mesto, Zuniga, Uvini, Jorginho, Insigne. All. Benitez 5.5

Atalanta (4-3-3): Sportiello 6.5; Drame 6, Biava 6, Stendardo 6, Bellini 6; Migliaccio 6, Cigarini 6, Zappacosta 6 (34' st D'Alessandro sv); Moralez 5.5 (22' st Baselli 5.5), Gomez 5, Denis 6 (25' st Pinilla 7). A disp.: Avramov, Frezzolini, Scaloni, Emanuelson, Del Grosso, Masiello, Cherubin, Boakye, Bianchi. All.: Reja 6.5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 27' st Pinilla (A), 44' st Zapata (N)

Ammoniti: Britos (N), Zappacosta (A), Gomez (A), Denis (A), Higuain (N), Maggio (N), Inler (N), Pinilla (A), Sportiello (A)

Espulsi: Gomez (A) per doppia ammonizione

Note: al 49' st espulso Benitez per proteste