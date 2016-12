Napoli-Wolfsburg, i tedeschi ai tifosi: "Attenti agli scippi" 

15:21 - Ci risiamo. Napoli, nell'immaginario collettivo estero, è vista come una città criminale. I tedeschi del Wolfsburg hanno perso l'occasione di fare una bella figura pubblicando un vero e proprio vademecum per i propri tifosi sulla trasferta di Europa League. Nella lettere si legge di "stare attenti ai borseggiatori. Con un trucco qualcuno distrae il turista (urtandolo o sporcandogli i vestiti) e un complice lo deruba. Quindi fare attenzione in particolare nei luoghi e sui mezzi pubblici".

Nella lettera anche il modo per evitare di essere derubati: "Tenere borse e oggetti di valore attaccati al corpo e nelle tasche quando si sta in strada (per i furti in moto). Si consiglia di muoversi in gruppi numerosi e di non lasciare oggetti di valore nella macchina aperta".