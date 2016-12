Napoli, vittoria per la Champions: 1-0 alla Lazio 

10:53 - Vittoria da Champions per il Napoli: 1-0 contro la Lazio. All'Olimpico i biancocelesti partono col piglio giusto, ma devono fare i conti con Higuain che al 18' piega letteralmente le mani a Berisha per il gol del vantaggio. La squadra di Pioli reagisce, ma si ferma alla traversa colpita da Parolo. Nella ripresa il Pipita sfiora la doppietta e la Lazio non sfonda. Il Napoli vola così al terzo posto in classifica a quota 33 punti.

LA PARTITA

Dall'asado alla Champions League, il pranzo del Napoli diventa sempre più gustoso. Merito sicuramente di un Gonzalo Higuain che quando gioca contro la Lazio si scatena: è al settimo gol contro i biancocelesti in quatto partite in carriera (tre in Serie A e una in Coppa Italia). Momento chiave del match al minuto numero 18: il bomber argentino entra in area palla al piede, Radu gli concede due centimetri di troppo e lui piega le dita di Berisha per l'1-0. L'esultanza è tutta per Lorenzo Insigne con il Pipita che va a prendere in panchina la maglia numero 24 del compagno infortunato e la mostra a tutto lo stadio. Poi la spiegazione a fine match: "Mi ha chiesto di segnare e di dedicargli il gol, ho mantenuto la promessa".

Ci pensa così Higuain, sfiorando due volte anche il raddoppio, a risolvere una partita non perfetta della sua squadra. Gli uomini di Benitez hanno sofferto per molti tratti e hanno preferito giocare di rimessa. Ma anche nelle ripartenze Callejon, Mertens e De Guzman (preferito ad Hamsik nella formazione titolare) non sono stati micidiali come al solito.

Dall'altra parte la Lazio che ha pagato, tra le altre cose, le numerose assenze, da Mauri a Felipe Anderson. La banda di Pioli non è riuscita a concretizzare il bel gioco e le punte Djordjevic e Klose (entrato nella ripresa) sono state dei fantasmi. Fallito, in parte, l'esame di maturità. C'è da salvare la prestazione e la grande reazione dopo il gol subito: prima la traversa di Parolo e poi l'incredibile occasione sprecata da Cavanda. Dopo il derby con la Roma, i biancolesti sprecano un'altra grandissima occasione per volare in alto in classifica.



LE PAGELLE

Higuain 7,5 - Una partita da vero leader. Il Pipita vuole la Champions, condizione necessaria per la sua permanenza a Napoli, e il suo gol è pesantissimo.

Berisha 5 - Prende gol sul suo palo ed è un errore madornale nonostante la potenza del tiro. Si riscatta nella ripresa, ma è troppo tardi.

Strinic 6 - Buona la prima. Il croato, all'esordio da titolare, non demerita. Spinge poco perché dalla sua parte Candreva è un osso duro. Bene in fase difensiva.

Parolo 6,5 - Il migliore nel centrocampo biancoceleste con corsa e qualità dettando i ritmi del gioco. Mette cuore e anima e viene sostituito perché, per la sua foga, rischia l'espulsione.



IL TABELLINO

LAZIO-NAPOLI 0-1

Lazio (4-3-3): Berisha 5; Basta 5,5, Cana 5,5, Radu 5, Cavanda 5 (38' st Pereirinha sv); Biglia 6, Ledesma 6 (1' st Klose 5), Parolo 6,5 (36' st Cataldi sv); Candreva 6, Djordjevic 5, Keita 6. A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Konko, Onazi, Tounkara. All.: Pioli 6,5

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6,5; Maggio 6, Albiol 6, Koulibaly 6, Strinic 6; Gargano 6, David Lopez 6; Callejon 5,5, De Guzman 5,5, Mertens 5 (16' st Hamsik 5,5); Higuain 7,5 (41' st Zapata sv). A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Jorginho, Henrique, Inler, Gabbiadini, Radosevic. All.: Benitez 6

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 18' Higuain

Ammoniti: Ledesma, Parolo, Keita (L), David Lopez, Mertens, Gargano (N)

Espulsi: -