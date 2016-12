Napoli, via da Berna senza Higuain e Albiol: i due ex madridisti rientrati in mattinata

13:02 - Sono rimasti in Svizzera e sono rientrati alla casa base solo oggi. Nessun caso però, tutto infatti secondo programma per Higuain e Albiol, i due giocatori azzurri sorteggiati per il controllo anti-doping. Infatti, col Napoli costretto a lasciare alla svelta lo Stade de Suisse di Berna a margine della sconfitta in Europa League contro lo Young Boys, i due ex madridisti hanno prima espletato le funzioni richieste dopo di che hanno passato la notte in Svizzera, rientrando questa mattina a Castelvolturno.

Accompagnati dal dottor Enrico D’Andrea e da uno steward, Higuain e Albiol hanno raggiunto il Centro Tecnico di Castelvolturno con un volo privato messo a disposizione della Società. Per i due è previsto un allenamento defaticante.