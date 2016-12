Napoli-Verona 3-0: Gabbia fa il Pipita, Sarri non molla

LA PARTITALa Juventus resta a più sei e l'idea-scudetto rimane tale: non lontana dal miraggio, ma resiste. E per il Napoli è quel che conta nella prima domenica di campionato senza Higuain e senza troppe paure addosso. La pratica-Verona è una pratica semplice, già agli archivi dopo il primo tempo corredato da due pali, tre palle-gol, il gol di Gabbadini e nei due minuti di recupero il rigore di Insigne anticipato dal cartellino rosso a Souprayen.

Un tempo per capire come il Verona, ultimo in classifica, non abbia argomenti né mezzi propri per opporsi allo strapotere azzurro: il Pipita in tribuna osserva compiaciuto il suo vice Gabbiadini fare la parte che gli compete, ben sorretto da Callejon a destra (ispiratissimo) e Insigne a sinistra. Poi, e questo è risaputo, è tutto il Napoli sarriano che fa leva su organizzazione, cadenze e qualità tecniche superiori. Tanto da dominare la scena col palo di Insigne al 9', il palo-bis di Gabbiadini al 15', due parate extra-large di Gollini sempre sul Gabbia al 18' e al 22', il diagonale appena fuori di David Lopez al 27' e -fine dei sospiri- il gol di Gabbiadini dopo il tiro di Callejon rimbalzato da Gollini.

Dominio-Napoli, si è detto, cui Delneri ha opposto il 4-5-1 molto difensivo (ovvio) e con timidi pruriti offensivi, tanto per alleggerire la pressione.

Il sapore dell'1-0 è un sapore minimo, poi allo scadere del tempo Callejon si lancia verso Gollini, e da dietro Souprayen lo strattona. Rigore ed espulsione e penalty che Insigne non sbaglia al 47'. Da segnalare, a metà del primo tempo (25') l'ammonizione per proteste di Albiol e, subito dopo, altre proteste dello stesso Albiol che potrebbe anche meritare un secondo cartellino giallo, dunque il rosso conseguente. Celi non se la sente, ma Delneri... Fate voi.

La ripresa diventa una formale passerella. Il Verona in dieci non può ferire, né tentare di farlo, anche se Delneri cerca con Greco e Pazzini di aumentare il peso offensivo. Per il vice-Sarri in panchina (Calzona), la rotazione di uomini prevede come primo cambio El Kaddouri per Gabbiadini, e appena entrato El Kaddouri serve a Callejon la comoda palla del 3-0, premio dovuto -diciamo- a Callejon che è stato fra i migliori, se non il più bravo dei suoi.

Gara agli archivi coi 3 punti che il Napoli doveva conquistare per una corsa scudetto che non è finita qui. A patto che la Juve rallenti...