Napoli, un'amichevole per i diritti gay

''Mi ha chiamato Maurizio Sarri, ho parlato con lui e c'è anche l'ok del presidente De Laurentiis: ha accolto la mia proposta di una partita amichevole con il Positano - ha spiegato Cecchi Paone - E' un modo per schierarsi in favore dei nostri diritti". Stamane l'anchorman ha chiamato il Napoli ed è stato richiamato dai dirigenti del club, per un colloquio diretto con Sarri, che ha dato l'ok all'iniziativa.



Il noto presentatore aveva rivolto l'invito al Napoli attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport. "Le parole frocio e finocchio sono assolutamente offensive ed omofobe, ancora più gravi se pronunciate da un allenatore di calcio che dovrebbe avere un alto senso di responsabilità - aveva detto - . Ma c'è anche un aspetto positivo: Mancini non si è offeso, ha detto che sarebbe orgoglioso di essere omosessuale ed è un bell'esempio per chi ritenesse ancora che essere omosessuali sia una vergogna”. Cecchi Paone, definito dalla rosea un simbolo della lotta all'omofobia, torna poi sulle scuse di Maurizio Sarri, lanciando a quest'ultimo una proposta: “Le scuse, seppur immediate e sincere, mi sono sembrate goffe ma il tecnico potrebbe farsi perdonare in un modo. Infatti potrebbe organizzare, con l'aiuto di De Laurentiis, una amichevole col mio Positano al San Paolo. Sarebbe un ottimo modo per parlare diffusamente dell'omosessualità nel calcio".