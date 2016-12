Napoli, tra nervosismo e il digiuno di Higuain

Sarebbe fin troppo banale ridurre il tutto a un 'Higuain non segna più quindi il Napoli fa fatica'. È vero, il Pipita ha segnato solo un gol nelle ultime quattro partite, contro il Carpi e per giunta su rigore: poi è iniziato il digiuno contro Juve, Villarreal e Milan. Higuain stanco, Higuain poco servito, Higuain che si spazientisce: ecco, forse la cosa più preoccupante sono propri i mancati rifornimenti e il nervosismo latente che ha contagiato Sarri, l'attaccante e tutto l'ambiente. Un calo, fisiologico, lo si poteva attendere: il Napoli è parso meno brillante e con meno idee, e certamente questa piccola flessione arriva nel momento più delicato della stagione.



Hamsik, contro il Milan, è stato irriconoscibile, Allan ha faticato. La difesa, invece, non ha mostrato crepe: solo Reina non è stato impeccabile. I problemi sono, piuttosto, quelli legati alla manovra offensiva. Per un Jorginho sempre in palla, ecco che chi deve supportare Higuain ha iniziato a rendere al di sotto delle aspettative. Ma Sarri ha le armi per rilanciare il Napoli: sono le frecce che ha provato a scagliare contro il Milan dalla panchina. I cambi (Mertens, Gabbiadini, ma anche El Kaddouri) hanno dato vivacità all'attacco azzurro: eccola, la chiave. Se il Napoli è stanco, se il Napoli è nervoso, forse può trovare energie nuove, sia mentali che fisiche, dai cosiddetti panchinari di lusso. Giovedì c'è già il Villarreal, c'è un ottavo di finale da raggiungere: Higuain non riposerà, perché Sarri ha sempre bisogno dei suoi gol e il modo migliore per ricaricare un centravanti è quello di mandarlo all'assalto in un match in cui non ci si può tirare indietro.



Poi il Napoli si ributterà sul campionato, ripartendo dalla complicatissima trasferta di Firenze: lì si capirà davvero se il momento di difficoltà azzurro sarà passato o se si configurerà una piccola ma importante crisi. Il calendario, dopo la sfida del Franchi, sorride a Sarri, con cinque turni abbordabili. La sfida con la Juve è solo all'inizio.