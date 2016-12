Napoli, tra AdL e Sarri ecco Maran: "Chievo, sfrutta il tuo entusiasmo"

Undici punti gli azzurri, i soli ancora imbattuti, dieci i veneti. Non sorprendono i primi, decisamente sì i secondi. Situazione di classifica analogo, situazione emotiva molto diversa. Perchè, paradossalmente, oggi il clima a Napoli non è dei migliori: la trasferta di Genova, il pari coi rossoblù, le parole di Sarri sugli arbitri, quelle di De Laurentiis in risposta, tutto ha contribuito ad agitare questa vigilia in cui il tecnico azzurro non farà sentire la sua voce. Un silenzio pre-partita a cui, a dire il vero, iniziamo ad abituarci.



Ha invece parlato Rolando Maran. Ha parlato del suo Chievo che macina gioco e risultati e colleziona punti: "Cerchiamo di continuare a sorridere anche contro gli azzurri come stiamo facendo, con lo stesso entusiasmo. Al di là del risultato, sarà importante vedere che tipo di prestazione faremo in campo, per misurarci con la squadra che in casa sta facendo meglio di tutti. E' l'unica squadra che non ha ancora perso, serve la voglia di misurarsi con entusiasmo in una partita così difficile. Noi abbiamo un giorno in meno del Napoli per recuperare, perché loro hanno giocato sabato e noi domenica. Tre partite in sei giorni non sono facili da affrontare, ma con l'entusiasmo anche le fatiche si smaltiscono in fretta. Sappiamo che incontreremo una squadra che ci farà correre molto, però siamo allenati per essere pronti. Come Sarri ho fatto la gavetta, mi fa piacere che Maurizio stia dimostrando tutto il suo valore e ciò dimostra che dal punto di vista tecnico gli allenatori italiani hanno grande capacità. Il Napoli ha dimostrato che ti può mettere in difficoltà sia aggredendolo che aspettandolo. Cercheremo di fare la nostra partita, quello che è nelle nostre corde, come facciamo su tutti i campi e contro qualsiasi squadra".