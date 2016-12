Napoli, svolta al San Paolo: la convenzione ponte durerà due anni

Missione compiuta. E' stata approvata la convenzione ponte con la Ssc Napoli per la gestione dello stadio San Paolo : passa in consiglio comunale il maxi emendamento e il canone da 650 mila a 780 mila euro, la tariffa per la pubblicità da 3000 a 3500 euro a partita. Sempre la società si farà carico nelle partite in notturna di garantire i mezzi pubblici con una quota di ulteriori 5000 euro a gara. La convenzione ponte durerà due anni.

Nella convezione ponte ci sono anche biglietti per le classi indigenti e per i ragazzi delle scuole. Toccherà invece al club di Aurelio De Laurentiis occuparsi del servizio di pulizia. Per i biglietti nominali per i consiglieri comunali in tribuna autorità se ne riparlerà in maniera concreta quando ci sarà la convenzione per il nuovo San Paolo. Sul punto il sindaco De Magistris è intervenuto invitando i consiglieri comunali a non cederli a terzi.