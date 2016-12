Napoli, striscione dei tifosi pro Sarri

Monta la rabbia dei tifosi del Napoli che si sono stretti intorno a Sarri dopo la bufera scatenata da Mancini. Nella notte fuori da Castelvortuno è apparso uno striscione inequivocabile: "Si grida allo scandalo per chi dice finocchio, ma per Vesuvio e terrone chiudiamo un occhio! #IostoconSarri". Parole di vicinanza all'allenatore e che riportano a galla un altro problema: quello della discrimazione territoriale che i tifosi partenopei sono costretti a subire in molti stadi.