Napoli, sorpresa Benitez: "Porto Insigne a Verona"

13:17 - La notizia migliore, inattesa, arriva a metà conferenza: "Insigne? Ha lavorato tantissimo con il fisioterapista, è un capitale per il Napoli, ha grande futuro ed ho una responsabilità nel gestirlo. Lui ha voglia, ma l'intensità della grande competizione arriverà. Lo portiamo con noi a Verona per farlo stare con noi". Parola di Benitez che, alla vigilia del match del Napoli con l'Hellas, avvisa: "L'ambiente sarà caldo. Sarà una partita dura".

Il tecnico spagnolo dice ancora: "Devo preparare la squadra fisicamente e mentalmente dopo l'Europa League. Andremo lì con tanto rispetto, vorranno metterci in difficoltà".E proprio dall'Europa si parte nell'analisi del momento del suo Napoli: "Contro la Dinamo una partita bella dal punto di vista dell'intensità, ancora di più per il carattere.stiamo salendo anche nel ranking Uefa, questo tipo di crescita era tra gli obiettivi per creare un gran futuro europeo".

A far bene è stato in particolare Higuain, apparso in forma smagliante: "Quando è concentrato e fa quello che sa fare può fare la differenza, sostenuto dalla squadra". Poi il resto della squadra a partire dall'emergenza difesa: "Sì, siamo un pò corti e porteremo con noi Luperto che sta facendo bene con la Primavera. Gli altri sono però a disposizione e sono pronti, non mi lamento per le assenze. Zuniga? E' un giocatore che può fare la differenza, così come Insigne deve recuperare piano piano la sua condizione. Maggio e Gabbiadini? Christian al 100% sì, anche se manca ancora l'allenamento. Vediamo per Gabbiadini. Ci sono tante partite in pochi giorni, non è semplice gestire quando ci sono tante gare a questa intensità su tre fronti anche se la rosa è ampia".