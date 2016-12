Napoli sogna con Higuain: sono numeri pazzeschi

La festa coi tifosi su un campo spesso nemico del Napoli, l'abbraccio a Sarri, l'uomo che in cinque minuti l'ha convinto a restare in azzurro. Qualche occasione fallita che fa pensare a un pomeriggio no, e poi, puntuale come le tasse, la quinta doppietta in questo campionato, dopo Sampdoria, Lazio, Inter, Bologna nell'infallibile mirino del Pipita finisce l'Atalanta.