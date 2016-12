Napoli, silenzio stampa in attesa della sentenza su Higuain

Silenzio stampa per il Napoli, che sceglie di non parlare per evitare che qualsiasi dichiarazione possa in qualche modo rinfocolare le polemiche o influenzare la sentenza della Corte di appello in merito al ricorso con cui i partenopei chiedono la riduzione dei quattro turni di squalifica a Higuain. Sarri dunque non parlerà alla vigilia della sfida col Verona e oggi non si è svolta la consueta intervista a un giocatore sulla radio ufficiale del club.