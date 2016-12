Napoli, senti Hamsik: "Non smettiamo di sognare"

Il che basta, pare ovvio, per pensare in grande: "Il mio 2015 con la Nazionale non poteva andare meglio, mentre col Napoli abbiamo fatto una buon semestre all'inizio, e adesso va anche meglio visto che siamo in corsa per il titolo".



Anche perché, 25 anni dopo, il Napoli è stato in grado di tornare, sia pure solo per una giornata, in testa alla classifica: "E' stato un bellissimo risultato, abbiamo fatto una festa in campo perché era un fatto storico. E' vero segno di meno, ma faccio un lavoro importante per la squadra e lei viene sempre prima di tutti".



L'unica pecca di una stagione fin qui brillantissima, anche sotto il profilo personale, sono i rigori sbagliati: "Però ne ho segnato anche uno (contro l'Atalanta, ndr). Quando la palla ha colpito la traversa e ha rimbalzato dietro la linea mi si è fermato il cuore, fortunatamente ci hanno dato il gol. Dovrò provare ancora più i tiri dal dischetto".