Napoli, se non segna Higuain sono guai

Non arrivano segnali incoraggianti per Sarri , che deve registrare il secondo k.o. consecutivo e, allo stesso tempo, prendere atto che l'attacco, senza i gol di Higuain , fa parecchia fatica. Gli azzurri, contro il Villarreal , sono rimasti a secco per la seconda volta di fila e nelle ultime tre gare i gol su azione sono pari a zero: l'unica rete realizzata è quella del Pipita, su rigore, contro il Carpi .

L'attacco, numeri alla mano, è senza dubbio il reparto che sin qui ha esaltato i partenopei, a segno 53 volte in campionato (miglior attacco della Serie A) e 22 volte nella fase a gironi d'Europa League: anche in Europa, nessuno ha fatto meglio degli uomini di Sarri.



Per questo motivo il calo avvenuto nelle ultime tre gare non può passare inosservato e fa suonare un piccolo allarme a Castel Volturno: o ci pensa Higuain oppure diventa complicato segnare. Gabbiadini ieri ha deluso ma lo stesso vale per Mertens, che quando parte dal 1' sembra faccia fatica a incidere come quando entra a gara in corso. Contro il Milan tornerà dunque il tridente titolare, a cui Sarri chiede i gol per continuare a lottare con la Juve. Per lo scudetto non sono più concessi passi falsi.