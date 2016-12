Napoli, scontro De Laurentiis e Reina 

15:12 - C'eravamo tanto amati. Ora è scontro tra Aurelio De Laurentiis e Pepe Reina. Il presidente del Napoli ha provato a spiegare l'addio del portiere in estate: "Lo scorso anno abbiamo offerto un cospicuo compenso a Reina, che però ha preferito il Bayern per una questione economica e familiare. La moglie infatti non voleva più vivere a Napoli". Parole che non sono piaciute allo spagnolo infatti è arrivata subito la replica su twitter: "Non è stato mai un problema familiare, anzi mia moglie ama Napoli come la amo io. Basta scherzare!". D'altro canto l'estremo difensore ha sempre sostenuto gli azzurri di Benitez su social anche ora che si ritorva a fare il vice di Neuer.

IL TWEET DI REINA

Non é stato mai un problema familiare..anzi la mia moglie ama Napoli lo stesso che io la amo!!basta di scherzare!!

— Pepe Reina (@PReina25) 10 Aprile 2015