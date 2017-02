Napoli, scatta la missione Real Madrid

Il 2-0 contro il Genoa ha confermato l'ottimo momento di salute del Napoli, che con 51 punti è al momento (in attesa della Roma) al secondo posto alle spalle della Juve. Gli azzurri macinano risultati (31 punti su 39 disponibili nelle ultime 13), regalano spettacolo (miglior attacco del torneo con 57 gol fatti in 24 partite) ed esprimono un gioco che potrà mettere a dura prova la qualità del Real Madrid, che da qualche tempo ha iniziato a preoccuparsi in vista di un ottavo di finale per nulla scontato.



Il Napoli ha infatti tutte le carte in regola per giocarsela con i blancos, che non stanno certo attraversando il loro miglior momento della stagione. Il 4-3-3 di Sarri, innanzitutto, può contare su una difesa solida: il rientro di Koulibaly è una garanzia, così come gli esterni Hysaj (ieri squalificato) e Ghoulam che dovranno vedersela contro Ronaldo, Benzema e forse Morata. Una della chiavi sarà il centrocampo, dove gli inserimenti in verticale di Zielinski e Hamsik dovranno fare male alla retroguardia merengue, spesso distratta durante la gara; Diawara, invece, dovrà garantire equilibrio in una zona decisiva. L'arma in più, per Sarri, potrebbe essere il tridente leggero ed esplosivo: il doppio lavoro, nelle due fasi, di Callejon e Insigne sarà fondamentale, mentre Mertens al centro ha tutte le caratteristiche per aprire in due la scatola di Zidane, imbottita di pezzi pregiati ma allo stesso tempo parecchio fragili.