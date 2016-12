Napoli, Sarri: "Voglio qualificazione e primo posto"

Nove punti in tre gare d' Europa League per il Napoli , che domani affronterà il Midtjylland . "Dobbiamo andare in campo per centrare la qualificazione e conquistare il primo posto per avere un vantaggio nel prossimo sorteggio - dice Sarri in conferenza -. La squadra deve considerarlo un obiettivo importante, come questa competizione". Sul turnover: "Faremo dei cambiamenti tenendo conto della stanchezza, ma senza stravolgere la squadra".

Contro i danesi ci sarà Maggio e potrebbe giocare Strinic: "Maggio è un giocatore importante e andrà in campo, per Strinic valutiamo le condizioni di Ghoulam. Strinic per caratteristiche ha fatto un po' più di fatica tatticamente, ma ci sono stati dei progressi e iniziamo a prenderlo in considerazione. Reina? Se è a posto, come stanchezza mentale, sì. Se lui mi dice che è ok allora giocherà".



Sarri torna poi a parlare del modulo: "Il 4-3-3 ci sta dando solidità, mentre col 4-3-1-2 faremmo qualche gol in più, senza lasciare Higuain isolato, ma avremmo più momenti di difficoltà. Ho impiegato solo 18 giocatori? Penso che con 18 persone si può fare un colpo di stato. Le squadre che hanno utilizzato meno giocatori, di solito, sono quelle che fanno meglio. All'inizio era importante trovare un'identità e dare continuità ad alcuni giocatori, soprattutto per la linea difensiva. Nelle ultime partite stanno già trovando spazio altri giocatori".



In rosa manca un sostituto di Callejon, visto che Gabbiadini non può esprimersi al meglio nel ruolo di esterno destro: "Gabbiadini non avrà mai le caratteristiche di Callejon - dice Sarri -. Non sarebbe una squadra migliore o peggiore, ma diversa. Col Genoa è entrato ed ha sfiorato il gol due volte, ma è stato anche il momento in cui Perotti ci ha messo più in difficoltà. Intervenire sul mercato? Lo valuteremo più avanti col direttore e la società. Un vice-Hamsik? Lopez è un giocatore che sta facendo bene, ma è più alternabile con Allan che con Hamsik. Anche Dezi credo abbia altre caratteristiche e c'è anche Chalobah, ma sono ragazzi che devono crescere. Quest'ultimo, oltre alla giovane età, ha anche l difficoltà di venire da un altro calcio e serve qualche mese per sentirsi a suo agio".