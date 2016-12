Napoli: Sarri "Vogliamo essere la squadra con i migliori numeri in Europa"

Il Napoli, già qualificato, ospita il Legia Varsavia nell'ultima gara del girone di Europa League. "Mi sono arrabbiato molto per la sconfitta col Bologna perché non abbiamo fatto il nostro solito gioco. Preferisco perdere, mettendo in campo le nostre qualità. Per questo dobbiamo dimostrare di aver capito i nostri errori e di avere voglia di rimediare. Con l'orgoglio di chi vuole essere la squadra con i numeri migliori in Europa".