Napoli, Sarri: "Sono altri a dover vincere..."

Profilo basso, voglia di lavorare e idee chiare. Maurizio Sarri non si risparmia nel corso dell'incontro con i tifosi del Napoli a Folgarida: "Vincere? C'è qualcun altro che deve vincere - dice il nuovo tecnico partenopeo -. Noi partiamo da -24 punti dal primo posto. Puntiamo a dare il 101% anche se non so a cosa corrisponderà". Sul modulo: "Col 4-3-3 perdiamo il baricentro, ci tornerà utile ma ora stiamo lavorando sul 4-3-1-2 e 4-3-2-1".

Dopo il 4-2-3-1 visto due anni con Benitez, certamente con Sarri ci saranno novità: "Valuteremo su più soluzioni, ma prenderemo una strada perché è importante che la squadra abbia una identità forte. Abbiamo provato diverse soluzioni, col 4-3-3 perdevamo il baricentro, ci tornerà utile ma ora stiamo lavorando sul 4-3-1-2 e 4-3-2-1. Finora la squadra mi ha dato disponibilità e questo mi fa essere ottimista".



Il tecnico sta già intervenendo con decisione sulla fase difensiva: "E' un modo non convenzionale, diverso da quello che usano altri allenatori. Rinforzi? Non mi piace parlare di acquisti, in questo modo si offendono i giocatori che ci sono adesso. Parlo di lavoro e miglioramento, c'è qualcuno d'esperienza e qualcuno più giovane e cambiando mentalità a livello di squadra si spera di fare meglio".



Insigne sarà utilizzato sulla trequarti ("Non ha bisogno di convincermi, è uno dei più grandi talenti del calcio italiano"), mentre Hamsik potrebbe passare a fare la mezz'ala sinistra: "Marek ha avuto dei problemi ed è stato fermo, ma l'ho provato da interno di centro-sinistra che mi dice essere il suo ruolo prediletto. Altrimenti può essere uno dei due trequartisti. El Kaddouri? Non lo so cosa vorrà fare la società, per ora è con noi e lo tengo in considerazione, se sarà con noi dopo il mercato sarò contento e si ritaglierà il suo spazio".