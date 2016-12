Napoli: Sarri "Sognare? Non posso permettermelo"

"Io valore aggiunto di questa squadra? No, questo gruppo è molto disponibile, i ragazzi hanno avuto grandissima umiltà nei miei confronti - ha detto Sarri ai microfoni di Premium Sport - E' una squadra che ha dei valori umani di altissimo livello, con grandissima applicazione. Io li ringrazio ma se io posso incidere per quel minimo lo devo a loro perché si sono messi a disposizione di un allenatore che veniva da una provinciale e mi hanno seguito anche dopo l'inizio difficile di stagione".

Poi in conferenza stanpa la nota polemica: "Cosa dobbiamo fare per avere un rigore? Forse ci servono le maglie a righe. Siamo la squadra che ha fatto più tiri in porta, ha giocato più palloni in area di tutto il campionato ma non abbiamo mai avuto un rigore a favore. Poi non so se su Allan c'era il rigore, poteva pure non esserci, ho visto però che l'hanno preso a sandwich in area. Ma in generale i dati indicano una forte stranezza sul fatto che non abbiamo avuto ancora rigori a favore".