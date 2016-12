Napoli, Sarri: "Siamo in costruzione"

Debutto amaro per Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta con il Sassuolo analizza con lucidità la prestazione del suo Napoli: "Abbiamo fatto quello che possiamo fare in questo momento. Siamo in fase di costruzione, sapevo che dovevamo passare per queste giornate. Già nel precampionato abbiamo manifestato di problemi di mentalità e infatti abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Il terreno? Era in condizioni disastrose".