Napoli, Sarri si scaglia contro il pallone Nike

Maurizio Sarri si scaglia contro la Nike: "È la quarta gara di campionato che giochiamo con il nuovo pallone invernale: non rotola come dovrebbe, complica il compito dei giocatori e penalizza quelli più bravi, costringendoli sempre a un controllo in più. Per questo si segna meno'. Il tecnico del Napoli non ha dubbi: la colpa è anche del Nike Ordem 3 Hi-Vis, il pallone invernale non solo alla serie A, ma anche a Premier League e Liga Spagnola.