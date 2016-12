Napoli, Sarri si gode Higuain: "È il più forte d'Europa"

C'è tanta soddisfazione, però, nonostante Sarri veda dei margini di miglioramento: "La squadra ha creato tantissimo, ha macinato gioco e ha meritato la vittoria. Nel finale del primo tempo ci siamo abbassati un po', la sensazione di avere la partita in mano ci ha reso più leziosi".



Una metafora ciclistica per spiegare che lo Scudetto è un sogno ancora lontano: "Nel ciclismo se in una tappa ci sono cinque colli, chi passa primo sul terzo colle non vince. Il campionato è ancora lunghissimo, siamo contenti di quello che stiamo facendo e vorremmo continuare a farlo, ma non abbiamo la certezza che ci riusciremo, perché la nostra storia non ci dà questa certezza".



Sarri opera poi il solito appunto sui bilanci e la potenza economica delle squadre: "Quando le condizioni economiche sono inferiori ad altre squadre bisogna lavorare bene e avere una buona organizzazione societaria. Stiamo facendo bene, abbiamo dei margini di miglioramento per quanto riguarda l'organizzazione. Poi però alla lunga i fatturati vengono fuori. Noi dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare. Con la società non abbiamo mai parlato di cambiare obiettivi, stiamo facendo bene ma gli obiettivi rimangono invariati. E anche il mercato dice questo: stiamo andando a prendere giocatori di prospettiva per continuare questo percorso".



Mancini ha scherzato, chiedendo in prestito Higuain in cambio della sciarpa che l'allenatore partenopeo ha indossato, la stessa del tecnico dell'Inter: " Gonzalo lo vorrebbero tutti, sta diventando l''attaccante centrale più forte d'Europa. Secondo me ha più potenzialità degli altri grandi attaccanti, anche di Lewandowski".



Anche Hamsik sta tornando ad altissimi livelli: "La soddisfazione maggiore è quella che Hamsik è diventato un centrocampista completo, è un giocatore totale che sa fare benissimo le due fasi. Perché il rigore l'ha tirato Insigne? Il rigorista è Higuain, Insigne era l'alternativa, poi in campo si sono accordati tra di loro. Va benissimo così. Cosa mi ha lasciato questa settimana di polemiche? Mi è rimasta un po' di amarezza, ho fatto un errore e l'ho pagato".