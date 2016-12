Napoli, Sarri sfida il passato: "Gabbiadini deve dare di più"

LA CONFERENZA DI SARRI

Il ritorno a Empoli

"Tornare a Empoli per me è un motivo disoddisfazione, perché rivedo delle persone a cui sono molto affezionato. Dispiace giocare contro, ma poi domani c'è la partita. I ragazzi mi sembrano in crescita e dovremo giocare con grande determinazione senza sottovalutare gli avversari come abbiamo fatto in passato. Quattro mesi fa abbiamo preso quattro gol a Empoli...".



Il partner di Higuain

"Rimarrà un tormentone per tutto l'anno. Abbiamo sei giocatori forti. Due stanno fuori di volta in volta e tutti avranno spazio. Più spazio di tutti ce l'avrà Higuain".



Schemi e nuovo atteggiamento

"Passare da uno schema a un altro può essere veloce, ma cambiare modo di pensare il calcio è più complicato. Non mi aspetto 90' a grandissimi livelli, non succede mai. Ma mi aspetto che la squadra gestica bene le difficoltà e la gara quando soffre.



Già sotto pressione?

"Io non sono un allenatore da mossa e da sostituzione, ma da progetto. Chi mi ha preso, sa come lavoro. Un punto in due partite non mi dà alcuna pressione. Sono abituato. Ad Empoli nelle prime 9 giornate facemmo 4 punti e poi nelle successive 9 giornate ne facemmo 23".



I giocatori che tornano dalle nazionali

"Hysaj è completamente recuperato. Gli italiani sono rientrati velocemente e stanno bene. Qualche problema l'abbiamo avuto con la nazionale della Romania e non con quella dell'Albania. Chiriches non era al meglio della condizione fisica l'ha fatto disputare due gare. Koulibaly è stanco dopo il lungo viaggio".



Le difficoltà con l'Empoli

"Sono quelli che saremo noi tra tre anni, loro stanno continuando a lavorare su un progetto iniziato già da anni. Sono una squadra formata da 10 buoni giocatori più un fuoriclasse che risponde al nome di Saponara, è un giocatore strepitoso e credo che nelle prossime stagioni le squadre italiane non potranno permetterselo perchè il suo costo sarà altissimo".



Il primo tour de force

"Preferisco non pianificare e vedere partita per partita cosa succede e scegliere chi ha bisogno di riposare. Una pianificazione di lungo periodo è molto difficile nel calcio. In certe zone di campo possiamo variare senza scompensi e ci saranno i cambiamenti maggiori".



Insigne da trequartista

"Deve migliorare i tempi dell'attacco e della profondità. Deve imparare a trovare il gusto di mandare in gol i compagni senza forzare le conclusioni. E' sorprendente per applicazione e quantità di lavoro che svolge. E' una sopresa. Ha facilità di corsa, resistenza e tecnica di alto livello. Può diventare un giocatore importantissimo a livello europeo. Credo che possa fare benissimo questo ruolo, ma può fare anche altro".



Il piglio della grande

"E' un passo da fare obbligatorio. Altrimenti non si può fare il salto di qualità. Il campionato è più competitivo rispetto all'anno scorso e se non mi glioriamo rischiamo di restare fuori dalle zone alte della classifica. I ragazzi hanno difficoltà a trovare motivazioni in certe partite e sono consapevoli. E' già un primo passo per trovare una soluzione".



Hamsik e modulo

"E' un giocatore offensivo, che per me può dare il massimo se parte da una posizione più arretrata. Non è un incontrista, ma sta dando il massimo per dare copertura alla squadra. Nell'ultima settimana abbiamo lavorato più sul 4-3-3 che sul 4-3-2-1, che io preferisco".



Zuniga e De Guzman

"Zuniga non l'ho convocato, non è in condizione e non può aiutarci adesso. Deve ancora lavorare molto da un punto di vista fisico. Poi lavoreremo su quello tattico. Per De Guzman c'è un discorso societario in corso. Ha presentato un certificato medico e in questo momento non è a disposizione".



Niente Soriano

"Sono altre le cose che mi preoccupano. Mi piace, è vero. Ma faremo senza di lui utilizzando i giocatori che abbiamo in rosa".



Gabbiadini titolare?

"Come mai il giovedì cambio sempre idea su Gabbiadini? Deve fare qualcosa in più per convincermi. Mi piace, ma non l'ho mai visto in grandissima condizioni. O gioca domani o giovedì. Però mi aspetto una risposta forte da parte sua. L'ho visto un po' molle ultimamente, ma forse era solo un problema di condizione fisica. Per noi comunque è un'arma importante".



La condizione di Higuain

"Sta lavorando e mi aspetto una crescita importante a livello di tenuta. In allenamento intanto si diverte e sorride"



Allan davanti alla difesa?

"Per me davanti alla difesa non ci va un incontrista, ma un fine palleggiatore"