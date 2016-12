Napoli, Sarri: "Se Higuain non vince il Pallone d'Oro è una testa di c..."

E' un Higuain da Pallone d'Oro . A dirlo è lo stesso Maurizio Sarri che lo ha rigenerato: "Ha il potenziale per vincerlo. Se non lo farà sarà una testa di c...". Ora per il Napoli c'è la sfida con il Bologna : "Partita insidiosa: per vari motivi, forse, la più difficile tra quelle giocate sino ad ora. Affronteremo un avversario che gioca con entusiasmo e che ha importanti individualità". Mertens? "Si è allenato e sta tornando".

LA CONFERENZA STAMPASul match con l'Inter: "Come sempre. Abbiamo fatto una partita per 65 minuti di alto livello, per poi perdere la nostra solidità che invece deve essere il nastro marchio di fabbrica. E' stata una gara che ci ha fatto molto riflettere".Napoli come Real e Barcellona? "A me non interessa nulla, penso solo a far bene fino a giugno".

Pressione per la vetta? "Abbiamo tanti giocatori che non sono abituati a questo tipo di situazioni di vertice, ma siccome non siamo la Juventus non abbiamo alcun tipo di obbligo, dobbiamo avere di fronte un solo ed unico obiettivo, la prossima partita, stop".



Su Callejon: "E' determinante, non deve migliorare nulla, poi se torna a fare anche gol diventa letale, ma è stato sfortunato . Albiol sta facendo benissimo, come minutaggio è uno dei più tutelati perché è stato fuori in Europa, mai convocato in Nazionale, quindi ha avuto modo di allenarsi".



Su Mertens: "E' rientrato in gruppo, non è ancora al meglio. Venerdì si è allenato in modo più sciolto e si sta avvicinando al vero Mertens".



Sui 16mila tifosi del Napoli a Bologna: "Sì, è anche vero però che c'erano 7mila napoletani alla prima col Sassuolo. La gara di domani è difficile, io la ritengo addirittura la più difficile finora. Abbiamo speso molto nell'ultima gara e rischiamo di entrare scarichi e se lo facciamo non abbiamo scampo. E' difficile dal punto di vista mentale, ma anche del materiale perché il Bologna viene da un momento estremamente positivo".



Su Higuain: "Mi sono già espresso tane volte: per me è il 9 più forte al mondo. È un potenziale Pallone d'Oro. Se nel suo futuro non lo vincerà, sarà una testa di c...".

