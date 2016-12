Napoli, Sarri: "Scudetto? E' una bestemmia"

Il Napoli centra la prima vittoria in campionato grazie al 5-0 contro la Lazio, ma Sarri tiene i piedi ben piantati a terra: "Abbiamo costruito la vittoria nella fase iniziale della gara, il nostro approccio è stato perfetto - dice a Premium Sport -. Ma adesso non abbiamo risolto tutti i problemi, come a inizio stagione non ero preoccupato". Sul nuovo modulo: "Il 4-3-3 ci dà qualche difficoltà difensiva in meno. Scudetto? E' una bestemmia".