Napoli, Sarri: "Scudetto? Con 31 punti neanche ci si salva..."

Ancora Sarri: "Il primo posto è il coronamento di un periodo positivo: c'è grande soddisfazione dei nostri tifosi che non provavano un'emozione simile da 25 anni e questo ci fa piacere, ma da domani dobbiamo ripartire perché ancora non abbiamo fatto niente". Sull'obiettivo scudetto: "questi ragazzi devono rimanere con i piedi per terra, con 31 punti non ci si salva neanche. Scudetto derubricato da bestemmia a parolaccia? No, non fatemi scomunicare: è ancora una bestemmia".

Poi l'analisi sul match contro l'Inter: "L'approccio alla partita era facile, per quanto riguardava le reazioni nella partita era difficile: pensavamo di averla vinta e questi errori non dobbiamo farli, in una partita che per 65' era in totale predominio. Fatto il 2-0 siamo diventati passivi e dopo il gol preso siamo andati in ansia". Infine, la risposta a Mancini che ha. polemizzato per l'espulsione di Nagatomo: "Per me il giallo è inevitabile, se Mancini dice che Callejon ha simulato ha la sua opinione".



Poi in conferenza stampa Sarri ha predicato ancora una volta calma e non ha fatto giri di parole: "Al di là delle cazzate, nessuno ha mai vinto un cazzo al 30 novembre, quindi non mi interessa. Sono contento per questo pubblico straordinario che non ha eguali in Italia e che non viveva da 30 anni un momento da protagonista. A 31 punti non siamo neanche salvi e dobbiamo essere bravi a gestire l'entusiasmo in una piazza difficile sotto questo punto di vista".