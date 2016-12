Napoli, Sarri: "Sassuolo il peggior avversario in questo momento"

Prima dell'inizio della conferenza stampa la richiesta di non fare domande di mercato.



Domani c'è il tuo debutto. Sei emozionato?

Mi sento abbastanza bene, ho un po' di mal di schiena che mi accompagna da tanti anni. Poi all'ingresso in campo un minimo di emozione mi sembra normale. Comunque mi sto approcciando alla gara con molta serenità.



Che Napoli ci dobbiamo aspettare?

A Latina non siamo andati benissimo. Stiamo come è normale che stia una squadra in costruzione. La condizione fisica non può essere massimale, dal punto di vista tattico non siamo ineccepibili ma abbiamo giocatori di qualità che possono fare la differenza.



Che atteggiamento avrete domani? Come vorresti vedere il Napoli?

Che cerchi di prendere in mano la partita, ma non solo domani .Ma capita che ci siano dei momenti in cui la squadra va in sofferenza. Il Sassuolo è il peggior avversario che possiamo incontrare, il Sassuolo è da tre anni insieme con lo stesso allenatore, è una squadra forte e una società che si può permettere acquisti milionari.



Come sta Hamsik?

Marek, escluso gli ultimi due anni, ha sempre fatto il centrocampista, fisicamente sta meglio e tutto sta procedendo bene. Nel mio modulo avrà più spazi da coprire e anche in fase difensiva dovrà aiutarci maggiormente.



Dove colloca il Napoli?

Non faccio griglie, per noi è un campionato difficile. Stiamo cambiando giocatori e modulo di gioco. L'obiettivo è tirare fuori il 101%, se alla fine lo avremo dato, va bene arrivare anche settimi. Quest'anno ci sono anche Milan e Inter, che l'anno scorso non c'erano. Partiamo da un quinto posto.



Hai scelto il partner di Higuain?

Ci possono essere dei dubbi anche su Higuain, visto che è arrivato in ritardo. Non lo diò mai per rispetto dei miei giocatori, che lo devono sapere da me e non dai giornali. Penso che davanti potrei fare un sorteggio e pescherei comunque bene.



Ghoulam è squalificato. Qual è soluzione più appropriata?

Strinic non sta benissimo. Hysaj negli ultimi anni ha giocato più a sinistra che a destra. Non credo che per lui sia un problema.



A che punto la squadra è nell'assimilazione dei suoi schemi?

E' relativo, nel nostro calcio è sempre difficile avere il tempo per dare una mentalià unica a un gruppo di trenta persone.



A parte l'attacco, le sue scelte negli altri reparti?

Domani ho dubbi minimo su tre ruoli. In settimana ho provato vari moduli. Ci stiamo focalizzando sull'1-2 davanti che però in fase difensiva pretende lavoro di organizzazione.



Quanto è probante domani il test per la difesa?

E' una gara estremamente pericolosa da questo punto di vista perché non siamo ancora ineccepibili in certe soluzioni.



Ha scelto il rigorista?

In allenamento chi li tira meglio è Higuain...



Sarri viene considerato il simbolo della meritocrazia. Sente le responsabilità?

Mi fa piacere questa cosa, a 53 anni nessuno si era accorto di me. Poi all'improvviso... Sono le mode del calcio, io faccio le stesse cose che facevo in Serie C. Sono carico e mi sento bene.



Sul mercato...

Non sento Giuntoli da tre giorni, del mercato non mi interessa nulla. Ora penso solo alla mia squadra, quando il mercato sarà finito tireremo una prima linea. Ripeto che non sento Giuntoli da tempo e non so nemmeno se domani verrà a vedere la partita con il Sassuolo. Ho grande rispetto nel lavoro di Giuntoli e mi fido di lui così come lui si deve fidare di me.