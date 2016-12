Napoli, Sarri: "Potevamo gestire meglio, Gabbiadini arma decisiva"

Maurizio Sarri è soddisfatto per la vittoria contro il Midtjylland ma prova comunque a trovare un difetto al Napoli: "Abbiamo fatto bene fino al 3-0 poi forse abbiamo data per chiusa la partita e nel secondo tempo non mi è piaciuto l'atteggiamento". Inevitabile una lode a Gabbiadini: "Sta crescendo, per noi sarà un'arma decisiva. Lui assieme a Higuain in un 4-2-3-1? Lo abbiamo fatto col Carpi, si può riprovare".