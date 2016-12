Napoli, Sarri: "Non so quanto cambio ma voglio una squadra cattiva"

20:36 - "Sarà una partita complicata e difficile". Sarri presenta così la sfida di Europa League del Napoli in casa del Villarreal. "Nei prossimi 14 giorni abbiamo quattro partite e non possono giocare sempre gli stessi. Se ne cambio tre, cinque o nove non ho deciso. L'unica certezza è che chi va dentro deve giocare con cattiveria e convinzione. Dopo Torino non è cambiato nulla, la riunione del dopo-Juve con la squadra è durata non più di 7-8 minuti".

"Rispetto all'ultima partita contro la Juve non è cambiato nulla - ha proseguito Sarri in conferenza stampa - Non abbiamo guadagnato punti però abbiamo fiducia per il futuro perchè ce la siamo giocata alla pari con la Juve che ha uno straordinario palmares". La discriminante per Sarri "è la velocità con cui giochiamo. Nelle ultime due partite ci hanno chiuso un po' gli spazi e abbiamo perso un po' da questo punto di vista ma se giochiamo il nostro calcio ce la possiamo giocare dovunque e contro chiunque. Al Villarreal sarà inevitabile concedere qualche occasione perchè hanno ragazzi di altissimo livello a prescindere da Soldado o Bruno Soriano, anche quelli meno noti sono di alto livello come Denis Suarez oppure Dos Santos o Trigueros che mi piace tantissimo. Mi piace anche Mario Gaspar, è fenomenale ed è destinato ad una carriera di altissimo livello. Marcelino li allena molto bene, ma se giochiamo come sappiamo avremo le nostre chance".



In conferenza stampa anche Pepe Reina, ex sempre rimpianto al Villarreal. "Saranno 90 minuti difficilissimi perchè la squadra spagnola è molto forte in casa e hanno un ruolino positivo. Il morale della squadra dev'essere ottimo, anche per ciò che abbiamo fatto sabato sera. Se avevamo una idea della nostra forza, dopo la partita di sabato ne siamo ancora più sicuri. Dobbiamo reagire e lavorare come abbiamo fatto finora. Chiunque provi a destibilizzare il Napoli non ci riuscirà, siamo forti mentalmente. L'Europa League un fastidio in ottica campionato? Per noi tutte le competizioni sono importantissime".