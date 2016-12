Napoli, Sarri: "Momento sfortunato, Higuain tornerà a segnare"

Maurizio Sarri rammaricato per l'eliminazione dall'Europa League ma guarda avanti: "Ci tenevamo a passare il turno ma ora prepareremo meglio le partite in campionato. E' anche un momento sfortunato per il Napoli, i ragazzi hanno dato tutto". Su Higuain: "Capita a tutti un momento così, tornerà a segnare. Gli ho detto io di giocare...". Poi, sul pubblico: "Unico, ci hanno applaudito dopo un'eliminazione europea".