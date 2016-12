Napoli, Sarri: "Mercato che assicura buon futuro ma nel breve periodo non so..."

L'INTERVISTA DI MAURIZIO SARRI

Che cosa pensa del mercato del Napoli?

“Abbiamo fatto un mercato di prospettiva, bisogna vedere questa prospettiva quanto ci costerà nel breve periodo. Sono arrivati giocatori di qualità ma molto giovani, ci vorrà pazienza per aspettarli. Vediamo se nel frattempo riusciremo a restare competitivi: sicuramente è stata una campagna acquisti che ha garantito un bel futuro al Napoli”.

Inizia ora un ciclo importante tra campionato e Champions: il Napoli è pronto?

“E’ la follia del calendario attuale. Settembre, ottobre e novembre sono mesi in cui ci sono dieci giorni di nazionali e venti in cui ci sono sette partite. E’ una follia perché se si considera che alcuni nuovi acquisti arrivano a fine agosto praticamente fino a dicembre non si riesce ad allenarli. Siamo andati un po’ oltre, dovremo far un passo indietro”.

Intanto domani il Palermo di De Zerbi. Un po' come successe l'anno passato quando il Napoli affrontò il primo Palermo di Novellino?

“E’ un partita che nasconde dei grandi pericoli per noi, l’anno scorso dopo le nazionali, in trasferta, contro squadre di medio livello, abbiamo fatto spesso brutti risultati. Sarà un prova per vedere se a livello mentale siamo cresciuti. De Zerbi mi sembra un allenatore con idee che manderà in campo una squadra con grande voglia e noi dovremo arrivare pronti. Sarà una sfida pericolosa”.

Farà ricorso al turnover?

“Ho letto una disinformazione totale su queste cose. Leggo che il Napoli ha due squadre, invece in questo momento abbiamo pochissime possibilità di alternare i giocatori: Maksimovic deve trovare la miglior condizione, Tonelli ha fatto solo due allenamenti con il gruppo, Diawara non ha fatto la preparazione estiva, Rog non l’ho mai visto perché è arrivato ieri e Giaccherini è reduce da un infortunio e si allena solo da un paio di giorni. Nelle prossime settimane avremo una rosa molto risicata a disposizione”.

Le statistiche, per quanto si siano giocate solo due partite, dicono che il Napoli in fatto di gol non risente della partenza di Higuain?

“Purtroppo è una proiezione fatta su due partite e che non ha nessun significato. La realtà è che la squadra ha aumentato il valore globale, quando staranno tutti bene la rosa sarà più ampia, ma non so se ha aumentato il valore assoluto perché perdere Higuain che ha fatto 36 gol è pesante. Sul breve ci vorrà pazienza”.