Napoli, Sarri: "La Juve è la grande favorita"

Sarri è contento per la prestazione dei suoi ragazzi:"Abbiamo fatto bene, abbiamo preso gol dopo 2 minuti contro una squadra che in questo campionato quando ero andata in vantaggio aveva sempre vinto. Non era facile, il Sassuolo è una squadra forte e organizzata, siamo stati bravi, potevamo anche fare il terzo gol per chiudere la gara. Loro hanno perso solo tre partite, questo ci dà ancora più merito. Il nostro orizzonte temporale è la gara di Coppa Italia di martedì, dobbiamo pensare settimana dopo settimana senza farci distrarre da niente e nessuno".



Sarri prova a dribblare "l'odiato" mercato e ricorda il lutto che ha colpito Chalobah, che ha perso la mamma. "Oggi eravamo molto scossi per il lutto di Chalobah che ha perso la mamma. Abbiamo passato una giornata triste, Giuntoli non ha pensato a queste cose. La squadra è tutta vicina a Chalobah che è un ragazzo fantastico e sta pensando un momento difficilissimo. Poi nel pomeriggio per fortuna è arrivata la notizia della nascita del bimbo a Koulibaly. Io ho 8 difensori e 6 centrocampisti e sono concentrato su questi. Il mercato è una turbativa, è antisportivo giocare durante il mercato, almeno per me. Capisco che per i media è importante ma per me che lavoro sul campo è solo un disturbo".



"Se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid? Non lo so, poi al massimo dovete chiedere al presidente e se De Laurentiis non dovesse essere d'accordo io sono contento di restare qui a Napoli".