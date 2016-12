Napoli, Sarri: "L'Inter gioca male? Non sono d'accordo"

Su Chalobah: "Sta crescendo. È un giocatore di qualità: continuando così tornerà di sicuro utile nel corso della stagione".



Sulle condizioni di Gabbiadini e Mertens: "La squadra sta bene, quelli che non sono partiti per il Belgio hanno lavorato e sono in buone condizioni. Gabbiadini e Mertens sono ancora alle prese con le tabelle personalizzate e non sono ancora in gruppo, quindi valuteremo le loro condizioni la prossima settimana".



Sulla strategia da adottare: "Come sempre e comunque, proveremo a giocare il nostro clacio".



Sarri sull'Inter: "Squadra solida e forte. Il cammino sino ad ora compiuto in questo campionato lo dimostra. Sarà una partita bella da giocare. In uno stadio che trasmetterà grandi emozioni. Si affronteranno due squadre diverse: loro giocano un calcio di grande efficacia. Sono una squadra molto fisica. E forte. Non sono d'accordo con chi dice che l'Inter non gioca un bel calcio. Ogni squadra si esprime in base alle proprie caratteristiche".



Sull'importanza della sfida: "Non credo abbia grandi risvolti nè in un senso o in un altro a livello mentale. E' una partita molto attesa, di grande interesse e di sicuro fascino, ma non penso sia fondamentale per il campionato. Mancano 25 giornate alla fine e qualsiasi risultato dovesse uscire da questa gara non influenzerà nessuno a livello psicologico per il prosieguo della stagione".



C'è pressione sul Napoli? "Io non sento alcuna pressione. Se siamo qui è perché abbiamo fatto bene sinora e perchè stiamo giocando in un certo modo ben preciso. E così continueremo a fare. Abbiamo sfidato con successo le più forti del campionato, abbiamo fatto bei risultati con Lazio, Fiorentina, Juventus e Milan e adesso con lo stesso tipo di serenità e mentalità giocheremo contro l'Inter. E' già una soddisfazione poter giocare questa partita in queste condizioni di classifica, perchè significa che sinora ce lo siamo meritati di essere a 2 punti dalla prima".