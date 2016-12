Napoli, Sarri: "Juve di un'altra categoria". Solo una botta per Higuain

SARRI: "LA JUVE È DI UN'ALTRA CATEGORIA"Soddisfatto, ovviamente, Maurizio Sarri: "Avevamo iniziato molto bene e siamo finiti sotto per caso. Il risultato finale confonde: è stata una vittoria complicata". Sarri glissa, come sempre, sulla sfida alla Juve, risuperata: "La Juve è palesemente di un'altra categoria, noi ci troviamo in questa situazione solo perché i bianconeri hanno iniziato male".



Higuain e Insigne continuano a segnare, sembrano la coppia perfetta: "Non so se possono colmare il gap con la Juventus: abbiamo dei grandi attaccanti ma da qui a competere con la Juventus ce ne vuole". Poi una riflessione sul mercato: sono arrivati altri giovani. "Bisognava prendere giocatori già pronti sul mercato? Non lo so, io sono contento dei giocatori che ho a disposizione. Le scelte le fa solo la società poi io devo far rendere i giocatori al massimo: sono contento di allenare questi ragazzi però è chiaro che alla lunga il fatturato pesa. Sono orgoglioso di questa rosa, è un gruppo in cui ci sono giocatori che hanno giocato nel Real Madrid che potevano avere un altro approccio nei miei confronti, invece sono stati molto disponibili e molto umili e mi hanno permesso di lavorare tranquillamente".



La sfida con la Juve è vicina, Sarri non ci pensa: "Che giocatore toglierei alla Juventus per lo scontro diretto? Nessuno, la gara con la Juve è l'ultima cosa alla quale penso in questo momento: mercoledì abbiamo una gara con la Lazio molto importante".