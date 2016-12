Napoli, Sarri: "Insigne arrabbiato? Mancanza di rispetto ai compagni"

Quinta vittoria di fila per un Napoli che vola: "Siamo in un periodo positivo - ha commentato Sarri -, ma non pensiamo oltre alla prossima trasferta col Genoa, altro che scudetto. Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso, ad eccezione di Higuain: lui sì che è un fenomeno". Il tecnico poi ha stimolato Insigne , uscito arrabbiato dal campo: "Magari uscissero tutti così. Più si arrabbia meglio è per noi. Speriamo che resti così". Per poi aggiungere: "Dovrà essere lui a spiegarlo ai suoi compagni perché questa è una mancanza di rispetto. Se poi lui esce ed è

"Siamo in un periodo positivo e stiamo facendo bene - ha dichiarato Sarri a Premium Calcio -. Ora pensiamo a preparare la prossima partita perché a Genova ci sarà da faticare. Pensiamo già al Genoa e solo a quello". Un mese fa si parlava di crisi, oggi il Napoli vola: "Nel calcio va così, questa piazza vive di eccessi ma penso che la verità stia in mezzo. Non eravamo scarsi allora, non siamo fenomeni adesso". Su Higuain: "Lui è un fenomeno, su quello non c'è dubbio". A minare la serenità le parole di Zuniga: "Se vuole andare via a gennaio è una scelta sua. Per me è un giocatore come gli altri, ma i dati che ho raccolto parlano di una differenza con gli altri molto ampia. Stanno molto meglio di lui".



Insigne e Mertens si sono sfogati in campo: "Magari uscissero tutti arrabbiati dal campo, più arrabbiato è meglio è per noi - ha commentato Sarri -. Non c'è alcun caso nel fatto che un giocatore esca arrabbiato". Un po' fuori dal gioco è sembrato Callejon: "Sta giocando molto, magari è un po' stanco. Gabbiadini non ha le caratteristiche di Callejon, ma ora abbiamo trovato l'equilibrio giusto e non mi va di toccarlo molto".