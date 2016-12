Napoli: Sarri incontra De Laurentiis, poi la firma

E' un giorno importante per il Napoli, che dopo gli addii di Benitez e Bigon riparte con due grandi novità. Al posto dell'ex direttore sportivo arriva Cristiano Giuntoli , il quale ha trovato un accordo per quattro anni dopo l'ottima esperienza al Carpi. Il nuovo allenatore sarà invece Maurizio Sarri , che a Roma, negli uffici della Filmauro, ha incontrato il presidente De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli del contratto.

E BIGON E' AL VERONAIntanto Riccardo Bigon diventa ufficialmente il nuovo d.s. del Verona, dove va a sostituire Sean Sogliano. Questo il comunicato del club veneto: "L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1 luglio 2015, la direzione sportiva a Riccardo Bigon per le prossime tre stagioni. Il Presidente Maurizio Setti e la società danno il benvenuto al nuovo direttore sportivo gialloblù e ringraziano Sean Sogliano e i suoi collaboratori per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi anni di collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il loro futuro professionale".