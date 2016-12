Napoli, Sarri: "Il titolo d'inverno non mi interessa, farò turnover"

"Ho sempre detto in questi mesi che lo scudetto è una bestemmia, ma io sono toscano e in Toscana si bestemmia abbastanza - ha detto Sarri - Una bestemmia quindi ogni tanto ci può stare, anche perché può capitare di tutto nella vita. E ancora: "Il campionato in vetta è livellato solo perché la Juventus ha fatto un brutto inizio di stagione. Il Frosinone ha fatto 4 vittorie nelle ultime sette partite. Se non capiamo la difficoltà di domani avremo dei problemi. Riescono a fare grandi partite in casa e hanno una pericolosità offensiva non comune, soprattutto sul suo campo. Domani schiererò una formazione competitiva". Su Callejon: "In campionato ha sbagliato qualche occasione, ma ha segnato tanto in Europa. E' solo frutto di casualità, è un ragazzo generoso in fase difensiva e ci dà una grossa mano". Sulla nuova ondata di allenatori italiani: "Giampaolo è sempre stato un talento, ma è stato sfortunato. Di Francesco sta facendo troppo bene a Sassuolo e il suo lavoro è di alto livello. Conosco meno Stellone, ma è un ragazzo che ha bruciato le tappe e qualche dote dovrà pur averla. Ritengo che la nuova ondata di allenatori sia un bene per il calcio italiano". Mercato: "Stamattina ho visto Giuntoli stravaccato su un divano, non mi sembrava così impegnato... Henrique via? Non ha mai giocato in stagione, in questo momento abbiamo Luperto, è un giovane forte, non è completamente pronto, ma ha grandi prospettiva. E' lui al momento il nostro quarto difensore".