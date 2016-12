Napoli, Sarri: "Il rosso? Ho detto a Irrati che stava arbitrando male"

Maurizio Sarri è amareggiato dopo il ko: " L'Udinese forse ha giocato la migliore della sua stagione. Mentre noi no, non abbiamo fatto viaggiare la palla come facciamo solitamente. Purtroppo c'è successo in altre occasioni in questo orario. Le 12:30 sono un orario difficile, innaturale e noi lo stiamo accusando". E sull'espulsione: "Ho solo detto a Irrati che stava arbitrando malissimo, se non si può dire nemmeno questo", ha detto a Premium Sport.

Il tecnico ha poi aggiunto: "Mi spiace uscire con due squalificati, al di là del mio rosso. Higuain mi ha detto che non ha fatto niente e ha preso il secondo giallo, era dispiaciuto perché è attaccatissimo a questi colori. Anche il secondo rigore: dalla panchina non mi sembrava tale, ma dovrei rivederlo. Al di là degli episodi, la conduzione della gara non mi è sembrata esemplare".



E se fosse possibile gestire meglio la sosta, Sarri ha concluso: "È impossibile farlo meglio, abbiamo molti giocatori sudamericani che magari fanno un solo allenamento con noi dopo essersi fatti decine di ore in aereo. Sono tutte difficoltà enormi che noi stiamo pagando più di altre squadre: dobbiamo fare esperienza anche in questi ambiti. Da quando siamo secondi abbiamo sempre giocato dopo la Juve: 4 su 6 volte è un vizio, 6 su 6 è qualcosa di più, che ti fa spendere più energie. Ora abbiamo l'obbligo morale di ripartire bene, per far sì che il finale di stagione sia all'altezza di tutto il resto. Se la Juve mantiene questo ritmo è impossibile per tutti raggiungerla. Stanno facendo qualcosa di incredibile. Ma ci sarebbe piaciuto se ci avessero fatto perdere meno energie in situazioni extra campo. Ora però non dobbiamo piangerci addosso, stiamo facendo anche noi una stagione eccezionale e questa partita non deve intaccare le nostre convinzioni".