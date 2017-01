Napoli, Sarri: "Il Milan ci dirà a che punto siamo"

Domani il Milan ospita il Napoli di Sarri, che a questo punto della stagione non si pone limiti. "Questa partita ci può dire a che punto siamo - spiega il tecnico in conferenza stampa -, è un banco di prova importante per entrambe. Firma per il secondo posto? Io non firmo niente, se avessi firmato 10 anni fa avrei firmato per la Serie C, quindi non firmo nulla". Sull'incontro con Maradona: "Non mi emoziono quasi mai, ma ero quasi commosso".